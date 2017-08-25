Политика

12:18 25.08.2017

Молдова приветствует назначение Крыжановского спецпредставителем по приднестровскому урегулированию

Молдова приветствует назначение дипломата Виктора Крыжановского специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования, а также ожидает скорейшего проведения нового раунда переговоров по вопросам урегулирования, сообщила заместитель министра иностранных дел Республики Молдова по европейской интеграции Даниэла Морарь.

"Мы очень ценим и рассчитываем на поддержку Украины в формате "5+2". Мы приветствуем это назначение и готовы работать с новоназначенным дипломатом", - сказала Д.Морарь в эксклюзивном блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о назначении В.Крыжановского специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

"Он не новый человек, он уже работал в этой области. Мы с нетерпением ждем прогресса в Приднестровском урегулировании. Мы ожидаем скорейшего проведения нового раунда переговоров в формате "5+2", - добавила замминистра.

Она также подчеркнула важность Украины в данном процессе. "Позиция Украины, поддержка Украины, голос Украины в этом формате очень важны. Украина хорошо понимает этот процесс. Очень важно, чтобы он проходил на самом высоком политическом уровне, и чтобы команды работали вместе над этим вопросом", - сказала Д.Морарь.

Как сообщалось, 21 августа президент Украины Петр Порошенко назначил В.Крыжановского специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Участниками формата "5+2" по приднестровскому урегулированию являются в качестве посредников Россия, Украина и ОБСЕ, а также ЕС и США как наблюдатели.

Полный текст блиц-интервью Д.Морарь будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

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