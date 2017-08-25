Политика

09:15 25.08.2017

Последние санкции США против ряда компаний и лиц из России и Китая не касаются правительств этих стран - Госдеп

Принятые во вторник санкции США против компаний и физических лиц России и Китая в связи с контактами с КНДР не направлены против властей этих государств, заявила в четверг на брифинге представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"Компании и лица, подпавшие под санкции - под санкции против третьей стороны, были китайскими и российскими, однако мы не вводили санкции против конкретного правительства", - сказала она.

По ее словам, Вашингтон уверен в том, что Россия и Китай будут придерживаться ранее взятых на себя обязательств и соблюдать санкции против КНДР.

Ранее Минфин США ввел индивидуальные санкции в отношении ряда физических лиц и компаний из России, Китая, Сингапура и Намибии из-за контактов торгового характера с КНДР.

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