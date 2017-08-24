Политика

14:29 24.08.2017

США заинтересованы в укреплении обороноспособности Украины

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в укреплении обороноспособности Украины, заверяет министр обороны этой страны Джеймс Мэттис.

"Я прибыл сюда для того, чтобы лучше узнать ситуацию, в которой оказались ваши бойцы на передовой. Это дает мне возможность активнее выступать в поддержку того, о чем говорил мне ваш президент и министр обороны", - сказал он журналистам после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в четверг в Киеве.

По его словам, США заинтересованы в укреплении сотрудничества с Украиной.

"Совсем недавно мы утвердили поставки техники на $175 млн, включая специальное оборудование, которое укрепит обороноспособность Украины", - сказал он.

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Интерфакс-Украина
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