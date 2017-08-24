США рассматривают вопрос предоставления Украине летального оружия

Министр обороны США Джеймс Мэттис заверил, что в Соединенных Штатах Америки рассматривается вопрос предоставления Украине летального оружия.

"Если говорить об оборонительном летальном оружии, мы рассматриваем этот вопрос. Я сейчас вернусь к себе, и, исходя из того, что я увидел и что я узнал, я буду, конечно же, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать осуществить", - сказал он журналистам после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в четверг в Киеве.

"Собственно оборонительное вооружение не может никого провоцировать, кроме как агрессора, а Украина не является агрессором, она бьется на своей территории…", - добавил Дж.Мэттис.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко указала: "Прежде всего, это высокий уровень ответственности, когда у нас есть оборонительная возможность, в том числе при сотрудничестве с США".

"Дискуссия о поставке Украине оборонительного вооружения только бы увеличила цену (за агрессию – ИФ), если бы Россия приняла решение атаковать мою территорию, мои войска, это было бы мощной мотивацией остановить эти безответственные шаги", - подчеркнул П.Порошенко.