Украина готова помочь США в реализации новой стратегии по Афганистану

Украинское государство готово оказать помощь в реализации новой стратегии США в Афганистане, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Отдельно хотел бы подчеркнуть, что мы разделяем подходы, которые были недавно предложены президентом Трампом, новой стратегии США по Афганистану. Со своей стороны я подтвердил готовность Украины сделать вклад в реализацию этой стратегии в интересах мира и безопасности", - сказал он - сказал он журналистам после переговоров с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в четверг в Киеве.