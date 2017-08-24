Политика

13:39 24.08.2017

Украина готова помочь США в реализации новой стратегии по Афганистану

Украинское государство готово оказать помощь в реализации новой стратегии США в Афганистане, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Отдельно хотел бы подчеркнуть, что мы разделяем подходы, которые были недавно предложены президентом Трампом, новой стратегии США по Афганистану. Со своей стороны я подтвердил готовность Украины сделать вклад в реализацию этой стратегии в интересах мира и безопасности", - сказал он - сказал он журналистам после переговоров с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в четверг в Киеве.

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Интерфакс-Украина
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