Порошенко и Мэттис обсудили вопрос оборонной помощи Украине

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис на переговорах в Киеве рассмотрели вопрос оборонной помощи Украине.

"Сегодня мы продолжили обсуждение вопроса об оборонной помощи Украине, об укреплении существующего уровня военного сотрудничества. Я высказал благодарность нашим американским партнерам, прежде всего за ту эффективную военную помощь, которую имели с первых минут агрессии", - сказал П.Порошенко журналистам после переговоров с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в четверг в Киеве.

По словам президента, в том числе обсуждалось расширение оборонных способностей Украины, сотрудничество в военно-технической сфере. "Я бы разделил этот вопрос на две части. Первая часть – мы действительно еще во время моего визита договорились о том, что у нас будет очень активный диалог по обеспечению оборонных способностей Украины. Это касается не только и не столько поставок летального оружия, но и обеспечения и увеличения оборонных возможностей, включая средства радио-электронной борьбы, средства, которые увеличивают эффективность действий наших ВСУ в оборонной сфере", - сказал П.Порошенко.

Он не сообщил подробности переговоров с главой Пентагона по этому поводу, отметив, что этот вопрос нуждается в "тишине". "Обсуждение этих вопросов до принятия окончательного решения нуждается в тишине. Я не хотел бы комментировать эти вопросы, но могу сказать, что обсуждением нашей дискуссии, я как президент Украины, доволен", - сказал П.Порошенко.