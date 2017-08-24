Политика

13:30 24.08.2017

Порошенко обсудил с Мэттисом возможное разворачивание на Донбассе миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на переговорах в Киеве с министром обороны США Джеймсом Мэттисом они обсуждали вопрос усиления международного присутствия на Донбассе, а именно миротворческую миссию ООН.

"Мы с господином министром обменялись мнением относительно усиления международного присутствия на Донбассе. Речь идет о возможном разворачивании миротворческой миссии Организации Объединенных Наций с мандатом Совета безопасности ООН в оккупированных районах Донецкой и Луганской областях", - сказал он журналистам после переговоров с министром обороны США в четверг в Киеве.

П.Порошенко подчеркнул, что такое международное присутствие будет содействовать "созданию надлежащих условий безопасности для продвижения политического трека мирного процесса".

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Интерфакс-Украина
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