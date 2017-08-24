Политика

12:02 24.08.2017

Порошенко начал переговоры с Мэттисом

Президент Украины Петр Порошенко в четверг в Киеве проводит переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Встреча началась в полдень в администрации президента Украины. Ожидается, что по ее окончанию П.Порошенко и Дж.Мэттис сделают заявления для СМИ.

Ранее, в четверг утром, президент Украины, глава Пентагона и министры обороны ряда других стран приняли участие в параде по случаю Дня Независимости на Майдане Независимости.

Накануне приезда Дж.Мэттиса президент Украины заявил о важности предстоящих переговоров и подчеркнул, что визит американской делегации очень важен для укрепления обороноспособности Украины

Кроме переговоров с П.Порошенко у Дж.Мэттиса в рамках визита состоится встреча с министром обороны Украины Степаном Полтораком. В Минобороны Украины сообщили, что во время двусторонней встречи министров "будет обсуждена текущая ситуация с безопасностью в стране и мире, актуальные моменты реформ, которые идут в Вооруженных силах Украины и главные направления дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств двух стран".

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Интерфакс-Украина
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