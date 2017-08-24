Порошенко вновь подчеркивает приоритетность дипломатического и политико-правового возвращения Донбасса и Крыма

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает приоритетность дипломатического и политико-правового пути возвращения Украине Донбасса и Крыма.

"Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление. Но все-таки мы выходим из приоритетности мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма", - сказал президент, выступая на военном параде в Киеве по случаю Дня Независимости Украины.

Глава государства также выразил уверенность в поддержке стран-союзников Украины.

"Я уверен в наших союзниках, и для нас чрезвычайно символично участие в параде руководителей оборонных ведомств и военнослужащих Вооруженных сил Великобритании, Грузии, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии и Соединенных Штатов", - подчеркнул П.Порошенко.