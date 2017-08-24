Политика

10:36 24.08.2017

Порошенко: Безвиз Украины с ЕС и вступление в силу Соглашения об ассоциации станет свидетельством окончательного разрыва с "империей зла"

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом и вступление 1 сентября в силу Соглашения об ассоциации с ЕС станет окончательным свидетельством разрыва с Россией, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"1 сентября, ровно через неделю, соглашение вступает в силу и становится для нас "дорожной картой" реформ, а дорога у нас одна – широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в Европейском Союзе и НАТО", - сказал президент, выступая на военном параде в Киеве по случаю Дня Независимости Украины.

Он подчеркнул, что украинцы получили заслуженное право без виз путешествовать в страны Евросоюза и отметил в этом контексте: "Соглашение об ассоциации и безвиз – то, что является самым убедительным свидетельством о нашем окончательном – де-факто и де-юре – разрыве с империей, с той, которую еще Рональд Рейган назвал империей зла".

"Надеюсь, что присутствующий здесь министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердит корректность цитаты, а за точность определения ручаемся уже мы – украинцы, потому что почувствовали это на собственном опыте", - подытожил глава государства.

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