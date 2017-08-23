Глава СБУ поддерживает введение визового режима с РФ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает целесообразным введение визового режима с Российской Федерацией.

"Как по мне – да, со страной, с которой мы воюем, у нас должен быть визовый режим, если хотите услышать мое мнение", - сказал глава СБУ в среду на встрече с журналистами в Киеве.

При этом В.Грицак подчеркнул, что оценку подобного рода решениям должна давать не СБУ.

Как сообщалось, 10 июля 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов проинформировал, что Совет принял решение о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.