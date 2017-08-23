Кабмин утвердил порядок проведения оценки результатов служебной деятельности госслужащих
Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения оценки результатов служебной деятельности государственных служащих.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых правительством без обсуждения.
Кабмин установил, что проведение оценивания результатов служебной деятельности госслужащих за 2018 год проводится в такие сроки: определение заданий (от 3 до 5 заданий) и ключевых показателей результативности, эффективности и качества – в декабре 2017 года; оценочное собеседование, определение и утверждение результатов оценивания – октябрь-декабрь 2018 года.
Целью проведения оценивания является определение качества выполнения госслужащим поставленных задач, а также принятие решения относительно его премирования, планирования служебной карьеры, определения необходимости в профессиональном обучении.
Оценивание проводится, если госслужащий проработал на занимаемой должности не менее 6 месяцев и не находятся в декретном отпуске, а также не призван на воинскую службу.
Госслужащий принимает участие в определении своих задач и их периодическом пересмотре.
Задачи для госслужащих категории "А" утверждаются субъектом назначения, а по результатам оценивания выставляется негативная, позитивная, либо отличная оценка.
В случае получения госслужащим негативной оценки не ранее чем через 3 месяца проводится повторное оценивание.
В случае предоставления министром предложений касательно результатов оценивания государственных секретарей министерств с негативной оценкой, то копии направляются в Нацагентство госслужбы, где создается комиссия для проверки обоснованности негативной оценки.
Результаты такой проверки предоставляются Кабмину для принятия окончательного решения об утверждении вывода относительно результатов оценивания.