Кабмин утвердил порядок проведения оценки результатов служебной деятельности госслужащих

Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения оценки результатов служебной деятельности государственных служащих.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых правительством без обсуждения.

Кабмин установил, что проведение оценивания результатов служебной деятельности госслужащих за 2018 год проводится в такие сроки: определение заданий (от 3 до 5 заданий) и ключевых показателей результативности, эффективности и качества – в декабре 2017 года; оценочное собеседование, определение и утверждение результатов оценивания – октябрь-декабрь 2018 года.

Целью проведения оценивания является определение качества выполнения госслужащим поставленных задач, а также принятие решения относительно его премирования, планирования служебной карьеры, определения необходимости в профессиональном обучении.

Оценивание проводится, если госслужащий проработал на занимаемой должности не менее 6 месяцев и не находятся в декретном отпуске, а также не призван на воинскую службу.

Госслужащий принимает участие в определении своих задач и их периодическом пересмотре.

Задачи для госслужащих категории "А" утверждаются субъектом назначения, а по результатам оценивания выставляется негативная, позитивная, либо отличная оценка.

В случае получения госслужащим негативной оценки не ранее чем через 3 месяца проводится повторное оценивание.

В случае предоставления министром предложений касательно результатов оценивания государственных секретарей министерств с негативной оценкой, то копии направляются в Нацагентство госслужбы, где создается комиссия для проверки обоснованности негативной оценки.

Результаты такой проверки предоставляются Кабмину для принятия окончательного решения об утверждении вывода относительно результатов оценивания.