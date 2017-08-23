Украина будет настойчиво работать над сближением с ЕС и НАТО

Украина будет делать все возможное для того, чтобы стать членом Европейского Союза и НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Настойчиво работая, мы будем приближать те дни, когда в перспективе Украина станет и членом ЕС, и участницей НАТО", - сказал президент во время торжеств по случаю Дня Государственного флага в среду в Киеве.

По его словам, на пути евроинтеграции украинской стороне удалось добиться серьезных успехов. "Обратите внимание, как нашему флагу идет соседство с флагом Евросоюза. Два с половиной месяца назад мы завоевали возможность свободно путешествовать в Европу, осуществив для этого все необходимые реформы. Наши дипломаты выиграли нелегкую борьбу с российской агентурой, которая пыталась сорвать ратификацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. И 1 сентября, буквально через неделю, Соглашение об ассоциации вступает в силу в полном объеме", - подчеркнул президент.