Политика

09:58 23.08.2017

Украина будет настойчиво работать над сближением с ЕС и НАТО

Украина будет делать все возможное для того, чтобы стать членом Европейского Союза и НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Настойчиво работая, мы будем приближать те дни, когда в перспективе Украина станет и членом ЕС, и участницей НАТО", - сказал президент во время торжеств по случаю Дня Государственного флага в среду в Киеве.

По его словам, на пути евроинтеграции украинской стороне удалось добиться серьезных успехов. "Обратите внимание, как нашему флагу идет соседство с флагом Евросоюза. Два с половиной месяца назад мы завоевали возможность свободно путешествовать в Европу, осуществив для этого все необходимые реформы. Наши дипломаты выиграли нелегкую борьбу с российской агентурой, которая пыталась сорвать ратификацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. И 1 сентября, буквально через неделю, Соглашение об ассоциации вступает в силу в полном объеме", - подчеркнул президент.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Трамп готов остановить работу правительства США из-за стены на границе с Мексикой

Порошенко хочет услышать от Путина публичный призыв к прекращению огня на Донбассе

В ходе телефонной конференции в "нормандском формате" Порошенко намерен поднять вопрос объявления перемирия на Донбассе

Минфин США ввел санкции против четверых россиян

Статья в NYT является отвлечением внимания мирового сообщества от возможного участия РФ в ракетных программах КНДР - Турчинов

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко и Мэттис в четверг сделают заявление для прессы

Порошенко надеется, что Рада после каникул проголосует за пенсионную реформу

Турчинов: существующая система государственного экспортного контроля исключает возможность передачи ракетных двигателей РД-250 КНДР

Порошенко: Украина прошла самые тяжелые испытания и превращается в успешную страну

В "Нашем крае" требуют создать концепцию развития логистической инфраструктуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА