Политика

17:23 22.08.2017

Статья в NYT является отвлечением внимания мирового сообщества от возможного участия РФ в ракетных программах КНДР - Турчинов

Статья в издании "The New York Times" о возможной причастности Украины к поставкам ракетных двигателей в Северную Корею является отвлечением внимания мирового сообщества от предполагаемого участия России в реализации ракетных программ КНДР, сказано в докладе секретаря СНБО Украины Александра Турчинова президенту Украины Петру Порошенко.

Согласно докладу А.Турчинова, который возглавляет рабочую группу по вопросам проверки информации из статьи газеты "The New York Times", текст которого распространила во вторник пресс-служба СНБО, Россия на протяжении длительного времени реализует против Украины враждебную политику, последствиями которой является аннексия Крыма и оккупация части восточных регионов Украины. Также РФ кроме ведения боевых действий использует "тщательно спланированные информационные провокации для системной дискредитации Украины как надежного и прогнозируемого партнера" в том числе "в таких чувствительных для международного сообщества сферах, как военно-техническое сотрудничество".

"Одной из задач таких провокаций является манипуляция общественным сознанием с целью маскировки РФ собственного активного участия во многих деструктивных кампаниях. Рабочая группа считает статью в издании "The New York Times" от 14 августа 2017 элементом информационного прикрытия и отвлечения внимания мирового сообщества от предполагаемого участия РФ в реализации северокорейских ракетных программ", - сказано в докладе.

Отмечается, что рабочая группа единогласно пришла к аргументированным выводам, которые полностью опровергают причастность Украины к реализации программ по разработке баллистических ракет Северной Кореи.

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