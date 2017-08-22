Порошенко: Украина прошла самые тяжелые испытания и превращается в успешную страну

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украине удастся восстановить территориальную целостность, а самые сложные испытания уже позади.

"Мы вернем захваченную захватчиками землю, что мы вернем украинский суверенитет и на оккупированном Донбассе и в оккупированном Крыму", - сказал П.Порошенко перед открытием после капитального ремонта моста через реку Северский Донец в Изюме (Харьковская область) во вторник.

Он напомнил, что эта дорога является частью автотрассы Киев-Харьков-Довжанский.

"И 100% – я верю в это – мы будем праздновать окончание нашей дороги на Довжанском... Я уверен в том, что мы вернем Довжанский, вернем Донбасс и возобновим дорогу Киев-Харьков-Довжанский", - сказал П.Порошенко

Президент отметил, что в Украине на протяжении длительного периода наблюдается возобновление экономического роста и выразил уверенность, что самые тяжелые испытания страна уже прошла.

"Все самое тяжелое уже позади. Самые сложные испытания мы уже прошли, сейчас мы с вами превращаем Украину в успешную страну, а украинцев – в успешных людей, которые гордятся своей страной. Видите, россиянам в связи с тем, что они выслали американских дипломатов, сейчас американские визы закрывают, а нам открывают безвизовый въезд в страны Европейского Союза. Это уже тот Рубикон, точка невозврата, которая говорит, что никогда больше мы не вернемся ни в Советский Союз, ни в Российскую Империю. Мы будем строить экономику, строить страну и строить дороги, такие классные, как эта", - сказал П.Порошенко.