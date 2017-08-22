Линкявичус и Волкер обсудили российскую агрессию против Украины

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус и специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер провели встречу во вторник в Вильнюсе.

"Приветствовал хорошего друга представителя (Госдепа США) К.Волкера. Трансатлантическое единство и принципиальная позиция - ключ к прекращению агрессии России против Украины", - написал глава МИД Литвы в микроблоге в Твиттере.

Накануне К.Волкер встречался в Минске с помощником президента России Владиславом Сурковым.

В среду, 23 августа, спецпредставитель Госдепа США намерен посетить Украину, где вместе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом проведет встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками.