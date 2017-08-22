Политика

10:53 22.08.2017

Кравчук считает важным постепенный уход Украины от России

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает важным прогресс Украины на пути становления самостоятельного государства и уход от России.

"Мы постепенно откалываемся, отрываемся от России. Я думаю это важно, потому как перспективы нет никакой", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

По его словам все больше людей в Украине начинают это понимать.

Первый президент подчеркнул, что основным приоритетом Украины должно стать становление в качестве цивилизованного, европейского государства.

Л.Кравчук также отметил, что немало "врагов Украины" работают внутри страны.

"Я не знаю такой страны в мире, где было бы такое духовное, национальное и языковое единство врагов внутренних и внешних", - добавил он.

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Интерфакс-Украина
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