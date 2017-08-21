Меркель раскритиковала планы экс-канцлера ФРГ Шредера по входу в совет директоров "Роснефти"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник заявила, что не намерена заниматься бизнесом после окончания своей политической карьеры, и подвергла критике планы экс-канцлера Герхарда Шредера войти в состав совета директоров компании "Роснефть".

"Я не думаю, что то, что делает Г.Шредер, нормально", - сказала германский канцлер в интервью немецкой газете "Бильд".

При этом она добавила: "Я не намерена занимать какой-либо пост в бизнесе, когда закончу выполнять свои обязательства в качестве канцлера Германии".

Ранее экс-канцлер ФРГ Г.Шредер принял решение выдвинуть свою кандидатуру на место в совете директоров "Роснефти", несмотря на критику в свой адрес среди ряда германских политиков.

При этом в интервью швейцарской газете "Блик" он заявил, что не располагает информацией о том, почему в "Роснефти" решили предложить ему побороться за этот пост.

В общей сложности на занятие должности в совете директоров "Роснефти" претендуют семь кандидатов.

Внеочередное собрание акционеров компании, на котором будет избран новый состав совета, пройдет 29 сентября 2017 года.