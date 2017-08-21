Посольство США объявляет о приостановке выдачи неиммиграционных виз по всей России

Посольство США в РФ в связи с мерами Москвы против американских дипучреждений с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз по всей России, процедура будет возобновлена с 1 сентября в значительно сокращенном объеме, сообщает в понедельник сайт посольства США в РФ.

"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена", - говорится в сообщении американской дипмиссии.

"Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме", - отметили в посольстве.

Там пояснили, что начиная с 1 сентября 2017 года, собеседования для получения неиммиграционной визы США будут проводиться только в посольстве США в Москве".

"Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления", - подчеркнули в посольстве.

Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США также повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".