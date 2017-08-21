Политика

12:10 21.08.2017

Посольство США объявляет о приостановке выдачи неиммиграционных виз по всей России

Посольство США в РФ в связи с мерами Москвы против американских дипучреждений с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз по всей России, процедура будет возобновлена с 1 сентября в значительно сокращенном объеме, сообщает в понедельник сайт посольства США в РФ.

"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена", - говорится в сообщении американской дипмиссии.

"Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме", - отметили в посольстве.

Там пояснили, что начиная с 1 сентября 2017 года, собеседования для получения неиммиграционной визы США будут проводиться только в посольстве США в Москве".

"Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления", - подчеркнули в посольстве.

Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США также повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Национальные интересы Украины и внешние интересы США сейчас совпадают, но ситуация может измениться - Горбулин

Шеф Пентагона посетит Киев

Порошенко пригласил новоизбранного президента Индии посетить Украину

Встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки" прошла 16 августа в Минске

Грузия вновь требует от Украины экстрадиции Саакашвили

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Ирана назвал внешнеполитическим приоритетом сохранение соглашения по ядерной программе

Миллиардер Карл Айкан решил покинуть пост советника Трампа

Трамп решил уволить Бэннона с поста советника по стратегическим вопросам

Запад настроен "додавить" Россию для получения реальных результатов мирного урегулирования конфликта на Донбассе

МИД Украины передал российской стороне ноту протеста в связи с очередным "визитом" Путина в Севастополь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
роботы цены
РЕКЛАМА