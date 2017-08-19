Национальные интересы Украины и внешние интересы США сейчас совпадают, но ситуация может измениться - Горбулин

Украина может рассчитывать на политическую поддержку Соединенных Штатов Америки при новом руководстве США, однако особых иллюзий питать не стоит, считает директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин.

"Сможет ли "перезапустить" американскую политику на украинском направлении К.Волкер (специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер – ИФ)? Он производит сильное впечатление. То, что у него есть абсолютно четкое и реалистичное понимание происходящего в Украине, - очевидно. То, что он знает, какие шаги должны быть предприняты для решения ситуации, - тоже. Однако нынешняя политическая реальность в США больше напоминает песочницу греческой богини Эриды, чем нетрадиционную модель с политикой "одного голоса". В т.ч. в вопросах внешней политики", - говорится в статье В.Горбулина "Геополитическая реверсия: "новые 80-е", опубликованной в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По мнению эксперта, подобные проблемы связанны с вопросом предоставления Украине летальных оборонительных вооружений. "И если Б.Обама (предыдущий президент США Барак Обама - ИФ) занимал явную позицию "обещать подумать, но ни в коем случае не давать", то сейчас…, когда Трамп все еще в поиске решений (в т.ч. по украинской ситуации), коридор возможностей для предоставления такой помощи существенно расширился. Но даже если такая помощь будет оказана (что действительно было бы важно для нас в военном плане), основной результат был бы скорее политический", - убежден он.

В.Горбулин считает, что для Украины оказание военной помощи со стороны США – "прежде всего символ того, что США активно вовлекаются в украинские дела, символ наполнения Хартии о стратегическом партнерстве и знак европейским странам, что пора уже переходить к активным действиям".

В то же время, полагает он, тема летального вооружения в Украине "напоминает магическое заклинание, рассматриваемое многими как некая панацея от всех украинских проблем", тогда как львиная доля этих проблем в иной плоскости – "эффективном управлении сектором национальной безопасности, борьбе с коррупцией, эффективных реформах и экономическом росте".

Эксперт призывает помнить о важном аспекте отношений США и Украины, указав, что сейчас "национальные интересы Украины и внешнеполитические интересы США совпадают". "Однако это не означает, что они будут таковыми постоянно, или что решения, которые будут хороши для внешней политики США, окажутся одинаково хороши и для национальных интересов нашей страны", - подчеркнул он.

Анализируя ситуацию с новыми санкциями США против России, В.Горбулин заметил, что они "весьма серьезны и будут вести к постепенному системному коллапсу текущей российской экономической модели". Кроме того, по его мнению, украинские санкции (в части разрыва сотрудничества в сфере ВПК) также тяжело даются России. "По данным SIPRI, России до сих пор так и не удалось наладить у себя производство как минимум 185 уникальных деталей и компонентов, производимых украинскими предприятиями", - приводит он пример.