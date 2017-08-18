Запад настроен "додавить" Россию для получения реальных результатов мирного урегулирования конфликта на Донбассе
Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко считает, что представители западных стран устали от безрезультатных переговоров с Россией и настроены продолжать давление на РФ для получения реальных результатов в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины.
"Запад устал от постоянных встреч, которые не дают никакого результата, когда каждый день мы видим раненых, особенно когда погиб американский парамедик в апреле этого года (представитель ОБСЕ) во время взрыва. Поэтому я думаю, что сейчас есть определенный настрой додавить Кремль, чтобы увидеть на востоке Украине реальные подвижки, потому что заморозка конфликта будет очень дорога", - сказала она в эфире "5 канала" в пятницу.
При этом нардеп отметила, что специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер занимает достаточно жесткую позицию в отношении России и поддерживает идею предоставления Украине оборонного вооружения.
"Та позиция Волкера, что здесь "горячая фаза" войны – она уже является достаточно жесткой, потому что он четко говорит, что Россия не выполняет свои обязательства (в рамках Минских договоренностей - ИФ), в частности нет обеспечения режима прекращения огня, нет доступа международных организаций, в частности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко временно оккупированным территориям, а также позиция о том, что Украине необходимо предоставить летальное оружие, чтобы она могла себя защитить", - добавила А.Гопко.