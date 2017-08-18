Встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки" прошла 16 августа в Минске

Встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия) состоялась в Минске (Беларусь) 16 августа, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.

"Политические советники встретились позавчера в Минске", - сказал В.Пристайко.

Говоря о результатах встречи, первый замминистра отметил, что они "известны, но не публичны".