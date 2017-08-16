МИД направил ноту РФ для выяснения обстоятельств задержания в Крыму украинца Лимешко

Министерство иностранных дел Украины направило ноту МИД Российской Федерации с требованием предоставить информацию о всех обстоятельствах задержания в оккупированном Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко, сообщила Марьяна Беца.

"Как только мы вчера получили информацию о задержании на территории оккупированного Крыма российской стороной нашего гражданина, мы отправили ноту МИД РФ с требованием подтвердить задержание, обстоятельства, а также то, что инкриминируется украинскому гражданину", - сказал она агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

М.Беца также уточнила, что на данный момент МИД не располагает информацией, была ли предоставлена Г.Лимешко правовая помощь или защита.

Спикер МИД также напомнила, что продолжаются репрессии, обыски и задержания крымских татар и этнических украинцев в оккупированном Крыму.

"Мы в целом рассматриваем последние события в оккупированном Крыму как катастрофические, репрессии только усиливаются… В этой связи мы обратимся в очередной раз к международному сообществу с требованием усилить давление на Российскую Федерацию для освобождения наших граждан на территории оккупированного полуострова", - добавила спикер МИД.

Как сообщалось, ФСБ РФ утром во вторник, 15 августа, заявила о предотвращении в оккупированном Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента Службы безопасности Украины" - гражданина Украины Геннадия Лимешко. Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать Г.Лимешко на два месяца – до 13 сентября сего года.

В СБУ заявили, что задержание якобы их "агента" является очередной провокацией и фэйковой новостью, которую российская сторона использует для запугивания населения полуострова.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины уточнили, что Г.Лимешко проходил военную службу в одном из подразделений Сухопутных войск ВСУ с ноября 2016 по май 2017 года и был уволен в мае в связи с систематическим нарушением дисциплины по статье "служебное несоответствие.