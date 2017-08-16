Деркач призвал Порошенко не допустить противоправных действий силовиков против журналистов "Эры" за расследование вмешательства в выборы в США

Народный депутат Андрей Деркач обратился к президенту Украины Петру Порошенко с призывом не допустить со стороны силовых органов противоправных действий относительно журналистов "Эры" и семьи самого парламентария за журналистское расследование о вмешательстве в выборы президента США.

Как написал А.Деркач на своей странице в соцсети "Фейсбук", к нему поступила информация о том, что против журналистов холдинга "Эра" и лично против него готовится ряд противозаконных действий со стороны силовых структур. "У меня появилась информация, что в ближайшее время в мобильный офис "Эры" и в мои приемные вломятся "маски-шоу". Предполагаю, будут проведены противоправные оперативно-розыскные и следственные действия со стороны правоохранительных органов с попыткой обвинить меня и журналистов в незаконной деятельности", - написал народный депутат.

Причиной угрозы А.Деркач назвал инициированное им на основании журналистского расследования "Эры" обращение в Генпрокуратуру о противоправной деятельности бывших и действующих представителей украинских спецслужб, в том числе представителей Национального антикоррупционного бюро Украины, "а именно – относительно вмешательства в выборы президента США".

"Это обращение касалось возможного вмешательства отдельных должностных лиц Украинского государства в выборы президента США в 2016 году. По результатам моего обращения Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по ч.2 ст.387 Уголовного кодекса Украины относительно фактов возможного вмешательства представителей органов украинской власти и отдельных граждан в прошедшие выборы президента США", - сказано в копии открытого письма А.Деркача на имя президента Украины, которую нардеп также обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук.

А.Деркач призывал П.Порошенко принять все необходимые меры по сохранению прав и свобод представителей СМИ.

"Я призываю Вас как гаранта Конституции предпринять все необходимые меры по сохранению законных прав и свобод представителей СМИ, которые не бояться освещать правду. Надеюсь, что Вы вмешаетесь в эту ситуацию и не дадите злоумышленникам в погонах совершить преступление. Возлагаю на Вас как гаранта Конституции ответственность за жизнь и безопасность журналистов на время проведения расследования", - сказано письме на имя президента Украины.

Как сообщалось, 25 июля 2017 года появился твит президента США Д.Трампа о выборах 2016 года: "Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали, чтобы продвинуть Клинтон". Где же расследование генерального прокурора?".

Ранее 18 августа НАБУ опубликовало сообщение о "черной бухгалтерии Партии регионов". В нем говорилось, что среди фамилий лиц в списке значится Пол Манафорт, возглавлявший на тот момент избирательную кампанию Дональда Трампа.

15 августа 2017 года СМИ опубликовали документ Генпрокуратуры о начале уголовного производства по факту вмешательства представителей НАБУ в выборы президента США. Расследование было начато по заявлению народного депутата Андрея Деркача на основании журналистского расследования "Эры-медиа". Сам А.Деркач подтвердил факт обращения в Генпрокуратуру, опубликовав его копию на своей странице в соцсети Фейсбук.

При этом 16 августа в пресс-службе Генпрокуратуры Украины отметили, что расследуют в рамках открытого уголовного производства разглашение НАБУ материалов дела об "амбарной книге Партии регионов", но ни о каком вмешательстве Бюро в выборы президента США речь не идет.