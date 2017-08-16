Политика

11:14 16.08.2017

Кнессет вряд ли примет решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа, Элькин

Министр по вопросам охраны окружающей среды государства Израиль, министр по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин считает маловероятным возможность принятия Кнессетом решения о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

"Я не думаю, что будет принято какое-то декларативное решение по Голодомору, как и по другим тяжелым трагическим страницам в истории тех или иных народов, потому что это не соответствует нашей парламентской традиции. В нашей парламентской традиции, как правило, декларации подобного рода не принимаются", - сказал З.Элькин в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что аналогичную позицию Израиль занимает и в отношении трагических страниц в истории других народов, в частности, по вопросу о признании геноцида армянского народа.

"В Израиле эта тема обсуждалась несколько раз в парламенте, но ни разу не было принято какое-то декларативное решение, хотя практически во всех западных парламентах принимались декларативные решения по этому поводу. Израильский парламент считает, что вопросы прошлого должны решаться не политиками, а профессионалами, как часть профессионального дискурса", - сказал З.Элькин.

Полный текст интервью З.Элькина будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в ближайшее время

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