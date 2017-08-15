Лидерами президентских выборов могут стать Тимошенко и Порошенко - опрос

Большинство украинцев в случае проведения президентских выборов в ближайшее воскресенье отдали бы свои голоса за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко и действующего президента Украины Петра Порошенко, свидетельствуют данные социологического опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им.А.Яременко

Согласно социологическому опросу, обнародованному во вторник в Киеве, за Ю.Тимошенко проголосовали бы 11,2% респондентов, за П.Порошенко - 9,5%. По 7,3% получили бы лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, а также лидер партии "За життя" Вадим Рабинович. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко получил бы 6,7% поддержки избирателей, а лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали бы 5,1% опрошенных.

18% опрошенных еще не определились с выбором, 4% выбрали бы другого политика, а 17,8% не принимали бы участие в выборах.

Опрос проводился Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.Яременко совместно с Киевским пресс-клубом, Институтом анализа и прогнозирования, отделом мониторинговых исследований социально-экономических трансформаций Института экономики и прогнозирования НАН Украины.

Опрос проводился с 20 по 29 июля 2017 года во всех областях Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Всего было опрошено 2 тыс 30 респондентов. Статистическая погрешность составляет 1,33-2,21%.