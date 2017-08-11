Посланник правительства Германии по вопросам децентрализации посетит Украину на следующей неделе

Профессор Георг Мильбрадт (Georg Milbradt), специальный посланник правительства Германии по вопросам реформ, в частности в сфере управления и децентрализации, посетит Украину с 14 по 19 августа, сообщает посольство Германии в Украине.

"По приглашению президента Украины федеральному правительству удалось привлечь премьер-министра в отставке господина Мильбрадта как специального посланника по вопросам реформ в Украине, в частности в сфере управления и децентрализации. Как консультант в Украине и других странах профессор Мильбрадт обладает многолетним опытом в этой сфере", - говорится в сообщении посольства.

В немецком посольстве отметили, что приглашение президента Украины адресовано всем государствам-членам G7 и охватывает семь отобранных сфер реформ.

Мандат профессора Г.Мильбрадта рассчитан на один год.

Г.Мильбрадт изучал в Мюнстере экономическую теорию, право и математику. В ноябре 1990 года был назначен министром финансов Республики Саксония и отвечал за реорганизацию управления финансами, строительством и недвижимостью этой федеральной земли, а также формировал процесс трансформации от социалистического планового хозяйства к устройству на основе рыночной экономики.

С 2002 по 2008 год он был премьер-министром Республики Саксония. Во время своей работы в саксонском правительстве был также членом Бундесрата. С 1995 года - профессор публичных финансов, сейчас преподает в Техническом университете Дрездена.

Ранее вице-премьер Украины – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко анонсировал начало работы посланника правительства Германии по вопросам децентрализации с сентября.