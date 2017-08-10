Порошенко: Влада України продовжує робити все для звільнення Чийгоза та інших політв'язнів Кремля

Президент України Петро Порошенко запевнив, що влада країни продовжує робити все можливе для звільнення з Російської Федерації незаконно засуджених російськими судами з політичних мотивів громадян України.

"Українська влада продовжує робити все, щоб звільнити (незаконно заарештованого в окупованому Росією Криму заступника голови меджлісу кримськотатарського народу - ІФ) Ахтема Чийгоза та всіх політичних в'язнів Кремля", - написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook П.Порошенко в четвер удень.

Він також процитував частину останньої промови А.Чийгоза перед винесенням йому вироку, в якій заступник голови меджлісу кримськотатарського народу, зокрема, наголошує, що ніякої кримінальної справи проти нього немає, а судилище проти нього влаштовує країна-загарбник Криму, в якої немає на це права.

"Ці слова Ахтема Чийгоза, які він виголосив в останній мові перед вироком, повністю відображають злочинний характер судилища, який влаштувала РФ проти українців та кримських татар, які виступили на захист своєї Батьківщини", - зазначив президент України.

Як повідомлялося, А.Чийгоза затримали 29 січня 2015 року в Криму за підозрою в організації та участі в масових заворушеннях 26 лютого 2014 року, фактично - за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею кримського парламенту, коли мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема з партії "Русское единство".

7 серпня 2017 року прокурор Анастасія Супряга попросила для А.Чийгоза покарання у вигляді позбавлення волі терміном на вісім років із відбуванням у колонії загального режиму.

9 серпня адвокат Микола Полозов А.Чийгоза повідомив, що вирок незаконно заарештованому в окупованому Криму заступнику голови меджлісу кримськотатарського народу буде оголошено 11 вересня.

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