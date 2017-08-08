Возвращение Крыма под контроль Киева не должно рассматриваться отдельно от деоккупации Донбасса - Чубаров

Возвращение Крыма под контроль украинской власти не должно рассматриваться отдельно от возвращения Донбасса, считает председатель меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Крым - не просто территория, и Крым - это не просто люди, которые там живут. Крым - это родина коренного народа Украины (крымских татар, караимов и крымчаков - ИФ). Если мы сейчас оставим, как вы говорите, на далекую перспективу (возвращение Крыма под суверенитет Украины - ИФ), то Россия сделает все, чтобы уничтожить этот коренной народ", - сказал Р.Чубаров на пресс-конференции во вторник в Киеве, комментируя высказывания немецких политиков, что вопрос возвращения Крыма под суверенитет Украины надо решать после решения проблемы Донбасса.

Р.Чубаров отметил, что Украинское государство не может позволить, чтобы на ее территории уничтожали коренные народы. "И поэтому Крым и территория неконтролируемая нами на восточной Украине - Крым и Донбасс должны быть в одном ряду, и мы должны одновременно рассматривать эти вопросы", - считает председатель меджлиса крымско-татарского народа.

Как сообщалось, 6 августа лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер отметил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой. "Мы должны найти выход из тупиковой ситуации", - заявил он в интервью медиагруппе Funke, добавив, что к вопросу о Крыме надо относиться как к "долгосрочной временной ситуации, по меньшей мере, в настоящее время".

В свою очередь координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления К.Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию в Донбассе, а затем поднимать вопрос о Крыме.