Украина рассматривает как недружественный шаг намерения Польши разместить в новом паспорте изображения польских военных захоронений во Львове

МИД Украины вручило послу Польши в Киеве Яну Пекло ноту протеста в связи с намерениями польской стороны разместить на страницах нового паспорта Польши изображения польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове.

Как сообщает в понедельник вечером пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, польский посол был вызван в МИД 7 августа. Ему была вручена нота, "в которой выражается решительный протест относительно намерений Министерства внутренних дел и администрации Польши разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковское кладбище в городе Львов".

"Украина рассматривает такие намерения как недружественный шаг, который негативно влияет на развитие стратегического украинско-польского партнерства", - подчеркивают в украинском МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что оценка исторических событий - дело историков.

"Украина выступает против политизации отдельных исторических фактов, которые вредили бы развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", - добавили в министерстве.