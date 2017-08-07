Германия, как и ЕС, не изменила позицию по вопросу Крыма

Правительство ФРГ отвергло предложение председателя Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера о смягчении позиции по вопросу Крыма и не изменило своей позиции, заявила в понедельник представитель германского Кабмина Ульрике Деммер.

"Отношение федерального правительства по этому вопросу не изменилось и оно, как и всего ЕС в целом, абсолютно понятно и однозначно. Эта российская аннексия украинского Крыма рассматривается как нарушение международного права, которое поставило под вопрос безопасность в Европе", - сказала журналистам У.Деммер

По ее словам, "канцлер ФРГ Ангела Меркель всегда была за дипломатическое решение конфликта и выступала с этой позиции, поэтому эта аннексия неприемлема".

Ранее К.Линднер заявил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой.

"Мы должны найти выход из тупиковой ситуации", - заявил он в интервью медиагруппе Funke, добавив, что к вопросу о Крыме надо относиться как к "долгосрочной временной ситуации, по меньшей мере, в настоящее время".