Тиллерсон пообещал до сентября ответить РФ на сокращение численности сотрудников американского посольства в Москве

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову на встрече в Маниле, что Вашингтон до 1 сентября даст России ответ на сокращение численного американской дипломатической миссии в Москве.

Об этом, как сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс", заявил сам американский дипломат.

Решение о сокращении численности американского посольства стало ответным шагом России на высылку еще администрацией президента США Барака Обамы российских дипломатов и членов их семей, а также на ужесточение санкций США против РФ. Законопроект о санкциях был подготовлен конгрессом США и подписан президентом Дональдом Трампом.

После встречи С.Лавров сообщил журналистам, что Р.Тиллерсон просил разъяснить решение Москвы, и это было сделано.

Вместе с тем, как сообщил телеканал АВС, саму встречу Р.Тиллерсона и С.Лаврова на полях министерской встречи АСЕАН в Маниле (Филиппины) можно расценивать как то, что американская администрация не теряет надежды на улучшение отношений с Россией.

"Несмотря на двойной удар друг по другу - введение США санкций против России и российский ответ на них - госсекретарь Р.Тиллерсон все еще надеется на лучшие отношения с Россией. Глава американской дипломатии сделал в воскресенье шаг в этом направлении, встречаясь с российским министром иностранных дел С.Лавовым", - комментирует телеканал встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран.