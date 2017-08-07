Ващиковский: Мы по-прежнему готовы сотрудничать с Украиной и поддерживать ее

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что поляки знают о проставлении в Украине членов ОУН-УПА, но вместе с тем понимают важность независимой Украины для безопасности Европы и по-прежнему готовы поддерживать Киев.

"Украина безотчетно пытается сформулировать, нащупать свою историческую идентичность, чтобы заложить основу для патриотизма — хотя кто-то может назвать его национализмом. Это нормальная тенденция. Но наш совет (украинцам – ред.): не стройте историческую идентичность на личности, например, Шухевича (главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича – ИФ.). От этого могут пострадать европейские устремления Украины. Ведь члены ОУН-УПА участвовали не только в преступлениях против поляков, но и в холокосте", – сказал В.Ващиковский в интервью российскому изданию "Коммерсант".

Глава польского МИД отметил, что в декабре прошлого года в ходе визита президента Украины Петра Порошенко в Польшу, стороны обсуждали эту проблему, и польская сторона предложила действовать по примеру Израиля в переосмыслении холокоста – награждать и отмечать тех украинцев и поляков, "кто действительно спасал людей во время войны и после нее".

"В совместной истории Польши и Украины есть же личности, которые сделали много добра…. Ответ был позитивным: инициативу направили в министерства иностранных дел — то есть мне и Павлу Климкину (главе МИД Украины Павлу Климкину – ИФ.) – с рекомендацией изучить возможности реализации. Правда, за восемь месяцев я так ничего и не услышал от моего коллеги и друга Павла", - сказал В.Ващиковский.

Он сообщи, что по-прежнему ждет возможности возобновить с украинской стороной эту дискуссию и ждет ответа от Украины, но вместе с тем понимает важность независимой Украины для европейской безопасности.

"В то же время могу сказать, что для поляков, хотя они в курсе этой проблемы, она не ключевая. Мы помним. Мы не забудем о Волынской резне, мы знаем, что идет прославление УПА. Но это не значит, что мы забудем, насколько независимая и суверенная Украина важна для безопасности в нашей части Европы. Мы по-прежнему готовы сотрудничать с Украиной и поддерживать ее", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что не видит в Украине растущего национализма, в том числе антипольского, хотя конфликт на Донбассе подогревает антироссийские настроения на всей территории страны.

В.Ващиковский отметил, что то, что происходит на Донбассе – это конфликт между Украиной и Россией, спровоцированный Москвой. "Нет такого понятия "кризис в Украине". Есть российско-украинский конфликт, вызванный Россией. И мы будем стремиться внести свою лепту в его разрешение", - сказал он.

Глава МИД Польши подчеркнул, что предпочитает называть это конфликтом низкой интенсивности, а не замороженным конфликтом, ведь по данным СММ ОБСЕ, "там ежедневно продолжают погибать люди, стрельба возобновляется по несколько раз в день".

"Ирония в том, что мониторинговая миссия не имеет права указывать, с какой стороны стреляли. Но, по нашим данным, основные обстрелы ведутся со стороны сепаратистов, поддерживаемых Россией", - сказал В.Ващиковский.

Он также указал на то, что вооруженный конфликт на Донбассе тормозит экономическую трансформацию Украины. "Национальные усилия направлены на оборону страны. Меньше времени и ресурсов остается для проведения срочных внутренних реформ, ключевых для будущего Украины", - сказал министр, отметив, что никто не рад низкому темпу реформ в Украине, в том числе и сами украинцы.

"Поэтому мы стараемся со своей стороны помочь – например, делясь опытом реформы местных органов власти, которую удалось много лет назад успешно провести у нас. И украинцы стараются теперь скопировать эту модель", - сказал глава польского МИД.

Как сообщалось, 5 июля 2017 года польский посол в Украине Ян Пекло был приглашен в Министерство иностранных дел Украины в связи с высказываниями польского министра иностранных дел В.Ващиковского относительно Украины в интервью еженедельнику "W sieci" от 3 июля 2017 года. "В ходе встречи польском дипломату было отмечено, что в Украине с разочарованием восприняли недавние высказывания главы внешнеполитического ведомства Польши относительно нашего государства на фоне продолжающегося активного диалога на высоком уровне", - сказано в комментарии в МИД. Киев отметил, что Украина и Польша совместными усилиями должны строить общее европейское будущее, "а не ставить друг другу условия".