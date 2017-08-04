Порошенко поблагодарил Совет ЕС за санкции против РФ за "прецедент Сименс"

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Совет Европейского Союза за решение о санкциях в отношении РФ за поставки газовых турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" в аннексированный РФ Крым.

"Благодарен Совету ЕС за окончательное решение наложить санкции против России за "прецедент Сименс"! Заслуженный ответ за неуважение к контрактным обязательствам и мощный сигнал агрессору о непреклонном единстве и солидарности между столицами Европейского Союза", - говорится в комментарии главы государства на его странице в соцсети Facebook в пятницу.

"Совместно с ЕС и в дальнейшем будем на страже эффективного режима санкций, о чем мы говорили во время саммита Украина-ЕС в Киеве. Попытки обойти санкции циничными схемами лишь будут увеличивать цену за агрессию. И быть этому, пока не будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины, включительно с Крымом!", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщалось, РФ в обход санкций поставила в Крым модернизированные газовые турбины Siemens. В ответ на это немецкий концерн также объявил о санкциях в отношении российских госкомпаний.

Совет ЕС принял в пятницу по письменной процедуре решение о дополнении санкционного списка по РФ, связанного с нарушением суверенитета Украины.

Совет наложил санкции на замминистра энергетики РФ Андрея Черезова в связи с ситуацией вокруг поставок турбин Siemens в Крым. Также в список включен глава ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ) Сергей Топор-Гилка. Кроме того, в списке глава департамента Минэнерго РФ Евгений Грабчак. В списке также компании ООО "ВО "Технопромэкспорт", ЗАО "Интеравтоматика", участники строительства ТЭС в Крыму. Также в список включено ОАО "ВО "Технопромэкспорт", которое находится в процедуре банкротства.

Как поясняется в материалах, А.Черезов отвечал за принятие решения по поставкам газовых турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" в Крым. Е.Грабчак ответственен в Минэнерго за развитие электроэнергетических проектов в Крыму. С.Топор-Гилка как глава "Технопромэкспорта" провел с ООО "Сименс технологии газовых турбин" переговоры о поставках их турбин для проекта в Тамани и отвечал за передачу газовых турбин в Крым. Кроме того, указано, что ОАО "Технопромэкспорт" закупило турбины для Тамани, но затем передало их в ООО для установки в Крыму. ООО "Технопромэкспорт" является нынешним владельцем турбин. ЗАО "Интеравтоматика", в составе акционеров которого Siemens, специализируется на системах управления, участвовало в строительстве и установке турбин в Крыму и Севастополе.