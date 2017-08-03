Турчинов о санкциях: Режимы РФ и Северной Кореи становятся все больше похожими

Режимы РФ и КНДР становятся все больше похожими друг на друга, и мир начинает это понимать, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в четверг, комментируя введение США новых санкций против РФ.

Как сообщается на сайте СНБО, А.Турчинов отметил чрезвычайную важность санкций против РФ, введенных в действие законом, подписанным президентом США Дональдом Трампом. "Знаковым является то, что в законе, принятом Конгрессом, поддержанном Сенатом и подписанном президентом США Д.Трампом, которым были введены санкции, Россия выписана рядом с Северной Кореей. Это свидетельствует о том, что мир начинает понимать, что режимы этих стран становятся все больше похожими друг на друга - непредсказуемыми и опасными", - отметил он.

Вместе с тем, А.Турчинов подчеркнул, это один из важных шагов до полной изоляции руководства РФ и тоталитарного государства, в которое она превратилась.

Как сообщалось, Д.Трамп в среду подписал закон о санкциях в отношении РФ, Ирана и КНДР, принятый до этого в Конгрессе.