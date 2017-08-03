Посольство США в Украине призывает прекратить блокирование передвижения СММ ОБСЕ на Донбассе

Посольство США в Украине призывает прекратить препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе и позволить наблюдателям свободно передвигаться по всей территории Украины.

"Необходимо прекратить препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По мандату СММ ОБСЕ должна свободно передвигаться по Украине", - сказано в сообщении американского посольства на странице в микроблоге Твиттер в четверг.

Как сообщалось, 1 августа у поселка Оленевка Волновахского района Донецкой области члены "ДНР" задержали на более чем 7 часов грузовой автомобиль с видеооборудованием СММ ОБСЕ.

2 августа по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что украинская сторона призвала стороны переговоров к разблокированию доступа СММ ОБСЕ к российско-украинской государственной границе на Донбассе, которому в препятствуют представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Вместе с ОБСЕ мы призываем к разблокированию этого допуска и обеспечению контроля миссией как за передвижением на территорию ОРДЛО вооружений и воинских формирований с территории РФ, так и за тем, чтобы с неподконтрольной Украине части Донбасса не вывозили оборудование украинских предприятий", - сообщила она.