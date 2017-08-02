Киев призывает завершить согласование списков заложников, – Олифер

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске призвала завершить согласование списков заложников (в письменном виде), чтобы на следующей встрече ТКГ была достигнута договоренность об освобождении людей, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Украинская сторона жестко поставила вопрос недопустимости применения пыток по отношению к незаконно удерживаемым лицам, которые находятся на территории ОРДЛО. В частности, речь идет о пытках, которым подверглась инвалид детства Людмила Сурженко. Мы призываем завершить согласование списков в письменном виде с тем, чтобы на следующей встрече ТКГ была достигнута договоренность об освобождении людей", - написала Д.Олифер на странице в "Фейсбуке" по итогам заседания ТКГ в среду.