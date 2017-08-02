ЦИК просит около 1,858 млрд грн на парламентские выборы и 2,3 млрд грн на президентские выборы 2019г

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила ориентировочные объемы расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе "Проведение выборов народных депутатов Украины" на 2019 год (очередные парламентские выборы) и на 2020 год, соответственно, в сумме 1 млрд 857 млн 930 тыс. грн и 36 млн 800 тыс. грн.

"Объем расходов на 2020 год определен для проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в пяти одномандатных избирательных округах в случае их назначения", - отмечает пресс-служба ЦИК.

ЦИК также утвердила ориентировочный объем расходов на проведение очередных выборов президента Украины в 2019 году в размере 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн. При этом в расчетах учтено возможное повторное голосование.

Кроме того, ЦИК запрашивает из бюджета 32 млн 167,6 тыс. грн на промежуточные выборы народных депутатов в пяти одномандатных избирательных округах в случае их назначения.

Еще комиссия утвердила объем субвенции из госбюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2018 году на сумму 309 млн 190 тыс. грн и на проведение очередных местных выборов в 2020 году на сумму 1 млрд 913 млн 160 тыс. грн.

На функционирование государственного реестра избирателей в 2018 году ЦИК необходимо 47 млн 787,6 тыс. грн, в 2019 году - 46 млн 481,2 тыс. грн и в 2020 году - 47 млн 167 тыс. грн.