Саакашвили пообещал сообщить о дате возвращения в Украину

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявляет, что не планирует прибегать к защите США и намерен вернуться в Украину.

"Я не собираюсь пользоваться защитой Соединённых Штатов или любой другой страны. Я собираюсь вернуться в Украину", - сказал он в ходе видеосвязи, организованной в офисе его партии "Рух новых сил" в Киеве во вторник.

Вместе с тем М.Саакашвили не сообщил, когда планирует приехать в Украину.

"Когда я вернусь - о дате возвращения я сообщу публично", - добавил он.