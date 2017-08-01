Политика

15:50 01.08.2017

Саакашвили пообещал сообщить о дате возвращения в Украину

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявляет, что не планирует прибегать к защите США и намерен вернуться в Украину.

"Я не собираюсь пользоваться защитой Соединённых Штатов или любой другой страны. Я собираюсь вернуться в Украину", - сказал он в ходе видеосвязи, организованной в офисе его партии "Рух новых сил" в Киеве во вторник.

Вместе с тем М.Саакашвили не сообщил, когда планирует приехать в Украину.

"Когда я вернусь - о дате возвращения я сообщу публично", - добавил он.

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Интерфакс-Украина
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