Политика

09:23 01.08.2017

Турчинов: Оклады украинских военных не могут быть меньше, чем у госслужащих

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступает за увеличение денежного обеспечения украинских военнослужащих и считает, что структура их денежного обеспечения должна соответствовать стандартам НАТО.

"Оклады военных не могут быть меньше, чем соответствующие оклады госслужащих, работающих в уютных кабинетах центральных органов исполнительной власти. Доплата за воинские звания не может быть меньше, чем доплата за ранг госслужащего! (…) Структура денежного обеспечения украинского военнослужащего должна соответствовать стандартам НАТО, где не менее 70-80% - должностной оклад и доплата за воинское звание. У нас сейчас этот показатель составляет 10-15%", - цитирует А.Турчинова пресс-служба СНБО во вторник.

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Интерфакс-Украина
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