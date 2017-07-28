Холодницкий не исключает подачу в Раду нового представления на нардепа Полякова

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий не исключает, что в сентябре в Верховную Раду Украины может быть внесено новое представление на народного депутата из фракции "Народный фронт" Максима Полякова в связи с его отказом надевать электронный браслет вопреки решению Соломенского районного суда г.Киева.

"Его (М.Полякова – ИФ.) вчера пригласили в управление полиции Черкасской области. Закончилось тем, что при попытке выполнить решение суда и надеть на него браслет, он вызвал полицию и сказал, что к нему применяют неизвестно какую силу и принуждают совершать неизвестно какие действия", - сказал Н.Холодницкий на брифинге в Харькове в пятницу.

Он подчеркнул, что отказ М.Полякова выполнять обязательства, возложенные на него судом, дает прокуратуре основание потребовать взыскания внесенного нардепом залога в доход государства, а также начала в отношении него еще одного уголовного производства.

"Если решение суда не будет выполнено, прокурор обращается в суд по вопросу взыскание залога в доход государства в связи с нарушением подозреваемым процессуальных обязательств. Если решение суда не будет выполнено и после этого, будем решать вопрос о внесении в ЕРДР и начале уголовного производства за умышленное невыполнение решения суда. Таким образом, я не исключаю, что в сентябре может быть новое представление уже по другому преступлению в Верховную Раду", - сказал Н.Холодницкий.

Как сообщалось, М.Поляков подозревается в совершении действий предусмотренных ч.4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП 19 июня 2017 года задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. Следствие установило, что задержанные, действуя в интересах народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. с целью подготовки ими законопроектов в сфере добычи янтаря и их внесения в Верховную Раду для принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 21 июня внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов М.Полякова и Б.Розенблата. Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал М.Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн и возложил на него ряд обязательств. Мера пресечения действует до 19 августа.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила установить сумму залога в 505 тыс. грн, однако осталась удовлетворена данным решением.

25 июля М.Поляков внес необходимую сумму залога, однако надевать электронный браслет, несмотря на решение суда, отказался.