Политика

11:29 28.07.2017

Арьев не сомневается в юридических основаниях для утраты Саакашвили украинского гражданства

Основания для потери экс-президентом Грузии, экс-главой Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили украинского гражданства лежат в юридической плоскости, заявляет народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"О политических основаниях потери Саакашвили украинского гражданства можно спорить. А вот относительно юридических сомнений нет", - написал В.Арьев на своей странице в соцсети Facebook.

"Подавая заявление на гражданство, Саакашвили сам подписался под тем, что осознает возможность потери гражданства из-за предоставления неправдивых сведений в соответствии с законом Украины о гражданстве. Если бы тогда, в 2015 году, написал в анкете честно - то и гражданство бы получил, и теперь повода для потери не дал. Ключевое слово - честно", - пояснил парламентарий.

Как сообщалось, 26 июля стало известно, что президент Украины П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили, сообщила Государственная миграционная служба Украины. В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.

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