Коррупция и правовая незащищенность сдерживают французские инвестиции в Украин - Дюмон

Целый ряд французских компаний хотели бы выйти на украинский рынок в качестве инвесторов и развивать новые проекты, однако их сдерживает довольно проблематичный бизнес-климат в стране, заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон (Isabelle Dumont) в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Президент Республики коснулся этого вопроса на встрече с президентом Порошенко в Париже: несмотря на интерес к украинскому рынку со стороны все новых французских компаний, де-факто они пока не склонны начинать работу здесь по причине правовой незащищенности и коррупции", – сказала посол.

В то же время она отметила, что, к счастью, в составе украинского правительства есть люди и структуры, которые пытаются решать проблемы и иногда устраняют возникшие препоны, несмотря на оказываемое противодействие.

"Я имею в виду Офис привлечения и поддержки инвестиций Ukraineinvest, а также Офис национального инвестиционного совета при президенте Украины", – уточнила И.Дюмон.

Она добавила, что французские компании уже работают и развиваются на украинском рынке, и Франция является крупнейшим иностранным работодателем в Украине. Среди интересных для французских инвесторов отраслей она выделила проекты в возобновляемой энергетике.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства.