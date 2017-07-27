Франция неизменно поддерживает целостность Украины, несмотря на поездки отдельных депутатов в Крым и на Донбасс

Поездки французских депутатов в Крым и на Донбасс не ставят под сомнение позицию Франции по поддержке целостности Украины, заявляет посол Франции в Украине Изабель Дюмон (Isabelle Dumont).

"Что касается визитов некоторых французских избранников в Донбасс и Крым, хотела бы напомнить, что речь идет о частных инициативах, воспрепятствовать которым, в рамках правового государства, мы не имеем возможности, хотя и пытались, по мере возможного, отговорить их от реализации такого намерения", - сказала И.Дюмон в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В рамках таких поездок депутаты не пользуются государственными средствами, а их действия не накладывают никаких обязательств на официальную власть. Подобные инициативы, вызывающие сожаление, не ставят под сомнение позицию Франции, которая сводится к твердой и неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - почеркнула дипломат.

Она почеркнула, что создание т.н. "Представительства "ДНР" в Марселе" также является частной инициативой. "9 июня 2017 года в супрефектуре Экс-ан-Прованса была зарегистрирована организация, именуемая "Центр официального представительства Донецкой народной республики (ДНР) во Франции". Но следует внести ясность: речь идет о частной инициативе локального характера. Мы, естественно, не имеем двусторонних контактов с фактическим руководством этой территории и сохраняем приверженность суверенитету Украины в рамках признанных границ", - отметила посол.

"Для французского государства упомянутая организация никоим образом не является "представительством" ДНР. Министерство иностранных дел Франции призвало соответствующие органы изучить случай этой новообразованной организации", - сказала И.Дюмон.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства.