Порошенко приветствует решение послов ЕС о новых санкциях против РФ

Президент Украины Петр Порошенко положительно оценивает решение послов стран-членов Евросоюза о новых санкциях в отношении России за нелегальные поставки турбин компании Siemens во временно оккупированный Крым.

"Приветствую политическое решение послов государств-членов ЕС применить новые санкции против России за нелегальные поставки турбин "Сименс" во временно оккупированный Крым. Еще 4 российских физических и 3 юридических лица отныне попадают под честные и справедливые ограничительные меры в ответ на их циничное и сознательное нарушение контрактов", - написал глава Украинского государства на своей странице в "Фейсбук" в среду.

По его убеждению, "прецедент "Сименс" должен быть наказан, чтобы больше не повторился.

Ранее Германия призвала Евросоюз добавить еще четырех российских граждан и компаний в санкционный список из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым.