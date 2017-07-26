Политика

15:19 26.07.2017

Президент Ирана обещает зеркальный ответ на американские санкции

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в среду, что Тегеран будет зеркально реагировать на любые попытки США по усилению ограничительных мер против Тегерана.

"Если враг переступает через некоторые пункты соглашения, мы будем поступать также, и если они переступят через соглашение в целом, мы тоже поступим также", - заявил Х.Рухани в эфире государственной телекомпании IRIB.

"Мы постоянно должны заниматься развитием и укреплением нашего оборонного потенциала независимо от мнения других, - отметил Х.Рухани. - Мы будем противостоять санкциям и давать зеркальный ответ".

Палата представителей Конгресса США 25 июля приняла новый пакет санкций против России, Ирана и Северной Кореи. За инициативу проголосовали 419 конгрессменов, против - трое. Для вступления этих мер в силу их должен одобрить Сенат США и затем подписать президент Дональд Трамп.

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Интерфакс-Украина
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