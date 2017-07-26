Политика

14:53 26.07.2017

Порошенко подписал ратифицированное Радой соглашение о сотрудничестве с Европолом

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым Верховная Рада ратифицировала соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве между Украиной и Европолом.

По информации пресс-службы президента, вступление в силу этого документа углубит интеграцию Украины в политику ЕС в сфере юстиции и внутренних дел. "Документ расширяет сотрудничество между Украиной и Европейским полицейским офисом с целью поддержки Украины и стран-членов ЕС в сфере противодействия и борьбы с организованной преступностью, терроризмом и другими формами международной преступности", - говорится в сообщении.

Согласно информации, речь также идет об активизации обмена оперативной информацией в рамках уголовных производств и создания возможностей для совместных мероприятий по расследованию преступлений и поиску лиц, причастных к совершению преступлений.

В пресс-службе уточнили, что документ вступит в силу со дня отправки Европейским полицейским офисом дипломатическими каналами письменного уведомления Украине о получении и принятии сообщения Украины о завершении ею внутригосударственных ратификационных процедур.

Как сообщалось, 12 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским полицейским офисом (Европол) об оперативном и стратегическом сотрудничестве.

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