Законопроект представителей Конгресса США предусматривает $30 млн на поддержку энергобезопасности Украины

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект "Противодействие противникам Америки из-за санкций" (HR 3364), важное место в котором отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, отмечает посольство Украины в Вашингтоне.

"Законопроектом четко определено, что политикой Соединенных Штатов является: поддержка правительства Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности; осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям правительства РФ в Украине; непризнание незаконной аннексии Крыма правительством РФ или отторжения любой части территории Украины с использованием военной силы; оказание помощи по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшения зависимости от российских энергетических ресурсов; продолжение противодействия реализации проекта "Северный поток-2", - перечислили в украинском посольстве в США ключевые позиции законодательной инициативы, напрямую касающиеся Украины.

Проект закона также предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" и выделяет в его бюджет $250 млн на 2018-2019 финансовые годы.

"На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение $30 млн", - сообщили в украинском посольстве.

Документ, в случае его вступления в силу, также законодательно закрепляет действующие санкции против России и создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США по ослаблению антироссийских санкций.

Кроме того, документ предусматривает возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях, и на железнодорожном транспорте.

Одобренный Палатой представителей США законопроект также усиливает секторальные санкции в отношении финансового сектора РФ и российской энергетики, предусматривает введение санкций в связи с деятельностью правительства РФ в направлении подрыва кибернетической безопасности, по отношению к ответственным за нарушение прав человека на оккупированной РФ территории лицам, действующих в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ, в значительной мере способствовавших возможностям РФ по проведению приватизации госактивов, а также по отношению к иностранным физ- и юрлицам, содействовавшим усилению оборонительных возможностей правительства Сирии.

Законопроектом предоставляется право президенту США в координации с союзниками Штатов ввести санкции против физических и юридических лиц, способствующих развитию и обслуживанию российских экспортных нефте- и газопроводов.

Как сообщалось, Палата представителей Конгресса США во вторник проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также санкционные меры в отношении Ирана и КНДР.

"За" проголосовали 419 конгрессменов, трое выступили против. Голосование проходило по процедуре, предусматривающей поддержку минимум двух третей членов палаты (290 из 435).

Теперь санкционный законопроект будет передан обратно на голосование в Сенат. В случае положительного решения сенаторов он ляжет на подпись президенту США Дональду Трампу.