В Вашингтоне хотят изучить роль России в противодействии добыче сланцевых нефти и газа

Республиканцы в Палате представителей и, по меньшей мере, один член администрации Дональда Трампа подозревают Россию в возможном финансировании американских экологических групп, выступающих против применения технологии гидроразрыва, сообщает издание "Политико".

По его данным, в конце июня 2017 года глава комитета по науке Палаты представителей Ламар Смит и конгрессмен Рэнди Вебер обратились к главе американского Минфина Стивену Мнучину с просьбой выяснить, "субсидировал ли Кремль кампании "зеленых" против технологии гидроразрыва пласта".

"Зеленые" со своей стороны опровергли обвинения Л.Смит как попытку отвлечь внимание от новостей, связанных с Россией и предвыборной кампанией Д.Трампа.

Как пишет издание, уже несколько лет Россию подозревают в том, что она пытается противодействовать тому, чтобы страны Европы создавали собственные запасы газа как альтернативу российскому газу.

"При этом, как отмечает Бренда Шэффер из Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований при Джорджтаунском университете, нет никаких доказательств, что американские "зеленые" получали российские деньги. Она добавила, что к тому же, такое финансирование вряд ли бы себя оправдало, учитывая, насколько сложно продвигать общенациональный запрет на гидроразрыв, преодолевая огромное количество препятствий в виде властей на местах и федеральных властей, задействованных в выдаче разрешений (на разработку месторождений - ИФ)", - пишет "Политико".

Между тем, по заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не поддерживает природозащитные организации на Западе, выступающие против разработки сланцевой нефти.

"Это неверная информация. Мы также не знаем, откуда эти источники и кто об этом сообщает", - сказал он журналистам, комментируя соответствующую информацию СМИ.

"Зеленые" со своей стороны опровергли обвинения Л.Смит как попытку отвлечь внимание от новостей, связанных с Россией и предвыборной кампанией Д.Трампа.