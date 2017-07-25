Националисты анонсируют начало блокирования российских компаний в Украине на сентябрь

Ряд националистических организаций заявляют о намерении начать с осени текущего года акции по блокированию деятельности российских компаний в Украине.

На пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" во вторник внефракционный народный депутат Украины Андрей Ильенко рассказал, что ради таких акций свои усилия объединяют партия "Национальный корпус", ВО "Свобода" и "Правый сектор".

"Основную часть этой акции мы начнем реализовывать с сентября. Мы уже обращаемся ко всем украинцам с призывом вместе закончить это безобразие. Если власть этого не хочет делать, все в свои руки должно взять гражданское общество", - сказал он.

"Четвертый год идет война, ежедневно гибнут наши герои на фронте, а мы дальше видим насилие коррупционного российского бизнеса в Украине. Власть этому содействует и наживается. Мы до сих пор не защищены экономически перед лицом российской агрессии. Это не нормальная ситуация", - пояснил он.

А.Ильенко также подчеркнул, что кампания будет направлена против российского бизнеса, "мы не собираемся делать украинцев заложниками ситуации".

"Народ должен быть готов к нашим акциям. Они будут абсолютно мирным", - отметил он.

Депутат напомнил о действиях "Национального корпуса" по блокированию работы центрального офиса "Сбербанка". "Подобные акции очень часто являются единственным выходом из ситуации. Возможно, именно благодаря такой акции сегодня прекратилась экспансия российского капитала в украинский банковский сектор", - добавил он.

Народный депутат Украины Олег Петренко отметил, что на сегодня нет четкого списка компаний, чью деятельность активисты планируют блокировать.

Спикер политической партии "Национальный Корпус" Александр Алферов проинформировал, что площадкой для обсуждения планов по блокированию и обсуждению всех вопросов уже является страница "Черный список" в Фейсбуке.

"Мы начинаем с площадок для обсуждения. С сентября уже будут новые технологии, данные о деятельности таких компаний будут собираться и профессионально систематизироваться", - сказал он.